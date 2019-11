Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald, Göttelfingen - Schernbach, K 4732) Mit über 2,7 Promille hinter dem Steuer eines BMWs von der Straße abgekommen und im Wald gelandet

Seewald, Göttelfingen - Schernbach, K 4732 (ots)

Mit über 2,7 Promille hinter dem Steuer eines 3er BMWs hat ein 21-Jähriger am frühen Samstagmorgen zwischen Göttelfingen und Schernbach einen Unfall verursacht und ist mit seinem Wagen im Wald gelandet. Der junge Mann war total betrunken vermutlich kurz nach 01.30 Uhr in Richtung Schernbach unterwegs. Infolge seiner Alkoholisierung kam der 21-Jährige in einem Waldstück zunächst nach rechts und beim heftigen Gegenlenken nach links von der Straße ab. Schließlich blieb der BMW total beschädigt etwa 25 Meter entfernt von der Fahrbahn im Wald stehen. Der junge Mann hatte doppeltes Glück. Er wurde bei dem Unfall nicht allzu schwer verletzt und eine junge Autofahrerin entdeckte gegen 02 Uhr den beschädigten Wagen mit dem darin sitzenden und blutverschmierten Autofahrer im Wald und setzte sofort einen Notruf ab. Nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der 21-Jährige in die Klinik nach Freudenstadt gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Abgabe des Führerscheines kommt auf den jungen Mann nun noch eine Strafanzeige zu. Um die Bergung des mit rund 5000 Euro total beschädigten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

