Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar, Heiligenfeld, L 355/B 28) Zwei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Horb am Neckar, Heiligenfeld, L 355/B 28 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, an der Einmündung der Landesstraße 355 auf die Bundesstraße 28 beim Industriegebiet Heiligenfeld passiert ist. Dort reagierte ein 61-jähriger Volvo-Fahrer zu spät auf einen verkehrsbedingt anhaltenden VW Sharan und fuhr in dessen Fahrzeugheck. Bei dem Unfall erlitten der 36-jährige Sharan-Fahrer und eine 60-jährige Mitfahrerin leicht Verletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

