Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter gleich zwei Zigarettenautomaten in Tuttlingen aufgebrochen. Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich Unbekannte an einem in der Stuttgarter Straße, schräg gegenüber dem Parkplatz "TuWass" montierten Automaten zu schaffen. Möglicherweise im gleichen Zeitraum oder auch in der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Kanalstraße auf, der an der Ecke Gutenbergstraße montiert ist. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

