Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Reifen an einem Auto beschädigt und Motorhaube zerkratzt

Rottweil (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter in der Überlinger Straße an einem dort abgestellten blauen Fiat Panda alle vier Reifen beschädigt und die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Wagen wurde dabei Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro angerichtet. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

