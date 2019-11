Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Mutwillig Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 11.30 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand mutwillig den Lack eines geparkten Mitsubishi SUV-Kombis zerkratzt, der im genannten Zeitraum in der Bergstraße kurz vor der Einmündung zur Torstraße abgestellt war. An dem roten Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der unsinnigen Tat nimmt die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) entgegen.

