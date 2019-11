Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Hausbewohner überraschen Einbrecher in der Zimmerstraße

Dauchingen (ots)

Unbekannter Täter sind am Samstagabend über eine Balkontür in ein Wohnhaus in der Zimmerstraße eingebrochen und haben in dem Haus Räume und Schränke nach Wertsachen abgesucht. Als die Hausbewohner kurz nach 20.40 Uhr nach Hause kamen, bemerkten diese sofort, dass etwas nicht stimmt. Im Flur waren Schränke geöffnet und Gegenstände lagen herum. Zudem vernahmen die Bewohner ein Poltern aus dem oberen Stockwerk und verständigten sofort die Polizei. Durch die zurückkehrenden Hausbewohner gestört, flüchteten die Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei über eine Terrassentür unerkannt über den angrenzenden Garten. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, muss noch überprüft werden. Personen, die am Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Zimmerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell