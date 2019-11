Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Auto beschädigt und Markenemblem gestohlen

Hechingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von etwa 21.15 Uhr bis 00.05 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem in der Frauengartenstraße geparkten BMW das Markenemblem entwendet und durch das gewaltsame Entfernen die Motorhaube des Wagens beschädigt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hechingen (07471 9880-0) entgegen.

