Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen-Erlaheim) Einbrüche in der Eichbergstraße - Polizei bittet um Hinweise

Geislingen-Erlaheim (ots)

Gleich in zwei Wohnhäuser in der Eichbergstraße sind unbekannte Täter am Samstag, vermutlich in den frühen Abendstunden eingebrochen. An einem Wohnhaus machten sich die Täter im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr zu schaffen und drangen über ein eingeschlagenes Küchenfenster ein. In das andere Haus gelangten die Täter im Zeitraum bis etwa 18.30 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster. In beiden Häusern erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Bargeld. Die Polizei Balingen (07433 264-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell