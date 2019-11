Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Einbruch in Tankstelle im Steinhäuslebühl - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Kassencontainer einer Tankstelle am Steinhäuslebühl, gegenüber einem Einkaufsmarkt eingebrochen und haben daraus einen Tresor gestohlen. Nach dem gewaltsamen Herauswuchten einer Wandplatte gelangten die Eindringlinge in das Innere des Kassenhäuschens und konnten sich so an dem Tresor zu schaffen machen. Mit einem entsprechenden Hebelwerkzeug wuchteten die Einbrecher den Tresor von der Bodenverankerung und schafften diesen nach draußen. Dort transportierten die Täter den Tresor vermutlich mit einem entsprechend großen Fluchtfahrzeug ab. Der genaue Inhalt des Tresors muss noch ermittelt werden. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

