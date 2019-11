Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Geparkten VW Passat angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Dauchingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmorgen, 07 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Villinger Straße gegen einen kurz nach der Einmündung zur Schwenninger Straße vor Gebäude Nr. 3b geparkten VW Passat gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Passat in Höhe von rund 3500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell