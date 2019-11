Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) 13.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in der Schwenninger Straße

Bad Dürrheim (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Schwenninger Straße passiert ist. Ein 73-jähriger Golf-Fahrer war unachtsam und fuhr heftig in das Fahrzeugheck eines Fiats, dessen Fahrer im Kolonnenverkehr auf der Schwenninger Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

