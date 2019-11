Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad-Dürrheim, A81) Biber fällt Baum - Polizei muss Stamm von Fahrbahn schieben

Bad-Dürrheim, A81 (ots)

Zu einem nächtlichen Polizeieinsatz aufgrund eines Baumstamms, der auf die Fahrbahn ragte, ist es am Freitag auf der Autobahn 81, beim Autobahndreieck Bad-Dürrheim, gekommen. Ein Biber hatte mehrere Bäume gefällt und dabei offensichtlich bei einem die Fallrichtung falsch eingeschätzt. Der etwa 7 Meter lange und 20 Zentimeter dicke Stamm stürzte in Richtung der Autobahn und ragte am Ende der Überleitung von der A864 zur A81, Fahrtrichtung Singen, ein Stück in die Fahrbahn. Ein Autofahrer meldete dies gegen 3 Uhr der Polizei. Mit vereinten Kräften konnte eine Polizeistreife den umgestürzten Baum hinter die Schutzplanke schieben. Geschädigt wurde niemand.

