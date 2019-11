Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg-Wittendorf) Häuser und Sitzbank mit Farbstift besudelt

Loßburg-Wittendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter, gegen 8 Uhr, in der Leinstetter Straße und in der Unterdorfstraße insgesamt vier Hausfassaden und die Sitzbank vor dem Rathaus mit einem Farbstift besudelt. Die fachgerechte Beseitigung der Schmierereien wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Alpirsbach (Tel.: 07444 956139-0) entgegen.

