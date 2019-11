Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar-Holzhausen) Motorsägen und Hochdruckreiniger im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen

Sulz am Neckar-Holzhausen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 22.45 Uhr, und Donnerstag, 7.25 Uhr, in ein Verkaufsgeschäft in der Lindenstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten eine Tür zum Verkaufsraum auf und entwendeten 50 Motorsägen und 8 Hochdruckreiniger im Wert von rund 25.000 Euro. Die Eindringlinge verstauten die Geräte auf zwei Autoanhänger im Hof der Firma und schoben diese rund 100 Meter entfernt auf einem Feldweg. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde das Diebesgut auf dem Feldweg in ein Fahrzeug verladen. An der Verladestelle ließen die Täter zwei Fahrräder zurück, welche zuvor aus einer Garage in der Stadionstraße gestohlen wurden. Der Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746) sucht noch Zeugen. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

