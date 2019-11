Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Riskantes Überholmanöver führt zum Unfall

Dornhan (ots)

Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, auf der Landesstraße 410 von Dornhan in Richtung Bettenhausen zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholt. Der Mercedes-Fahrer erkannte einen entgegenkommenden VW Golf zu spät. Um eine Kollision zu vermeiden versuchte der 62-Jährige nach rechts auszuweichen und prallte gegen den Lastwagen, den er gerade überholte. In der weiteren Folge kollidierte der Mercedes mit dem entgegenkommenden Golf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Golf nach hinten auf einen Suzuki geschoben. Beim Unfall zog sich der 61-jährige Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in die Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

