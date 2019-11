Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Brand im Lotzenäcker - 100.000 Euro Schaden

Hechingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen hat es in einem Firmenrohbau im Gewerbegebiet "Lotzenäcker" gebrannt. Dabei ist ein Schaden in Höhe von zirka 100.000 Euro entstanden.

Gegen 5.20 Uhr war Brandalarm. An einer Giebelseite des Fabrik-Rohbaus neben dem "Sternenbäck" brannte die Holzfassade lichterloh. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell