POL-TUT: (Balingen) Weißer Sattelzug streift VW Polo beim Abbiegen - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Balingen (ots)

Nach einem Spiegelstreifer beim Abbiegen von der Eckenfelder Straße in die Stingstraße ist der verursachende Sattelzug am Donnerstagmittag ohne anzuhalten weiter gefahren. Das Polizeirevier Balingen ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht.

Gegen 12.35 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem VW Polo auf der Eckenfelder Straße in Richtung Stadthalle. An der Kreuzung mit der Stingstraße ordnete sie sich zum Abbiegen nach links ein. Weil die Ampel rot zeigte, musste sie auf der Abbiegespur halten. Rechts neben ihr fuhr ein weißer Sattelzug, der nach rechts in Richtung B27 abbog. Während des Abbiegens streifte der Sattelzug den VW am Außenspiegel. Der Fahrer des rumänischen Lastwagens fuhr trotz des Schadens ohne anzuhalten weiter.

Die Geschädigte meldete den Unfall bei der Polizei, die jetzt wegen Fahrerflucht gegen den noch unbekannten Lastwagenfahrer ermittelt. Am Auflieger war die Beschriftung "GNS, Transport Ginar Moraresti-Arges Romania" angebracht. Die Unfallermittler vom Polizirevier Balingen suchen Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer werden unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen genommen.

