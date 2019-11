Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht beim Finanzamt - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

Auf dem Parkplatz vor dem Finanzamt ist am Donnerstag ein Opel Corsa angefahren und beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der betroffene PKW stand zwischen 7 Uhr und 12.40 Uhr am Unfallort. In der Zeit stieß ein noch nicht bekanntes Fahrzeug hinten links gegen den Opel. Der oder die Schuldige meldeten den Unfall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07433 264 0).

