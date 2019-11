Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Dreier-Karambolage in der Wilhelm-Kraut-Straße

Balingen (ots)

In der Wilhelm-Kraut-Straße hat ein Autofahrer mit seinem VW Passat am Donnerstagabend zwei vor ihm stehende Personenkraftwagen aufeinander geschoben.

Der 54-Jährige fuhr mit seinem Pkw-Gespann gegen 18.25 Uhr in Richtung Stadtmitte. Bei der Firma Reifen-Dreher standen zwei Personenkraftwagen an der roten Ampel. Weil er kurz unaufmerksam war, sah er die beiden Autos zu spät, krachte dem vor ihm stehenden Seat ins Heck und schob ihn auf den davor wartenden Peugeot. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die 56-jährige Seat Fahrerin leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro.

