POL-TUT: (Hechingen-Schlatt) Vorfahrt missachtet - Auofahrerin wird leicht verletzt

Hechingen-Schlatt (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung des Ständelweges in die Bundesstraße ist am Donnerstagmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die 48-Jährige fuhr um die Mittagszeit auf dem Ständelweg in Richtung Bundesstraße. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Hechingen kommenden BMWs. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die VW-Fahrerin leicht, benötigte aber keine ärztliche Hilfe. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

