Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu-Weitingen) Zwei Bauarbeiter bei Erdarbeiten schwer verletzt

Eutingen im Gäu-Weitingen (ots)

Bei Erdarbeiten sind am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, in der Straße "In der Seite" zwei Arbeiter einer Baufirma im Alter von 42 und 47 Jahren durch abrutschendes Erdreich schwer verletzt worden. Im Zuge von Schachtarbeiten hoben die Arbeiter einen Baugrube mit rund drei Meter Tiefe und drei Meter Breite aus. Während der Grabungsarbeiten rutschte das Erdreich teilweise nach und verschüttete den 47-jährigen Mann bis zur Hüfte. Der 42-jährige Arbeiter stürzte zusammen mit dem nachrutschenden Erdreich in die Grube und blieb bewusstlos liegen. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Weitingen retteten die beiden Verletzten. Der 42-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Der 47-jährige musste mit dem Rettungsdienst in die Uni-Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an.

