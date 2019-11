Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Außenspiegel eines entgegenkommenden Audis abgefahren und dann geflüchtet

Bräunlingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bregtalstraße einem entgegenkommenden Audi A6 den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Fahrer des Audis war gegen 06.40 Uhr auf der Bregtalstraße in Richtung Bruggen unterwegs, als ihm etwa auf Höhe der Abzweigung Gießnaustraße ein anderes Auto - von Bruggen her - viel zu weit links entgegenkam. In der Folge krachten die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen. Ohne anzuhalten setzte der unbekannte Fahrer des anderen Autos seine Fahrt fort. An dem Audi A6 entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell