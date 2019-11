Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Scheibe an einem Firmen-Kombi eingeschlagen und daraus Werkzeuge und Handmaschinen gestohlen

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter auf einem Firmenparkplatz an der Bregstraße an einem dort abgestellten Mercedes-Kleintransporter des Typs Citan die Scheibe der linken Schiebetüre eingeschlagen und dann Werkzeuge und Handmaschinen aus dem Firmenkombi entwendet. Der Firmenparkplatz befindet sich an der Bregstraße, nahe der Einmündung Mollensteinstraße. Der bei der Tat entstandene Sach- und Diebstahlsschaden dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.

