Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Aldingen (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwoch, gegen 20.25 Uhr, bei einem Unfall auf der B 14 schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer war von Aldingen in Richtung Frittlingen unterwegs und kam auf Höhe Neuhaus nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor der 37-Jährige die Kontrolle über seinen Renault und schleuderte in der Folge gegen einen Baum. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell