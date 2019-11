Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim) Autos angezündet

Talheim (ots)

Zwei brennende Autos haben am Donnerstag, gegen 1.50 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in der Straße "Oberer Brühl" ausgelöst. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein unbekannter Täter die beiden Fahrzeuge angezündet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

