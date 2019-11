Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Beim Kochen erhitztes Öl in einer Asylunterkunft löst Rauchmelder und anschließenden Feuerwehreinsatz aus

Balingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochnachmittag in einer Asylunterkunft in der Beckstraße gekommen. Dort hatte eine Bewohnerin beim Kochen Öl in einer Pfanne erhitzt und vermutlich etwas zu lange gewartet. Aufsteigender Qualm des erhitzten Öls löste daraufhin einen Brandmelder und schließlich einen Einsatz der Balinger Feuerwehr aus. Bei der Überprüfung durch die Wehrmänner zusammen mit der Hausverwaltung war schnell klar, dass es zu keinem Brand gekommen war. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken, ohne dass Löschmaßnahmen erforderlich waren.

