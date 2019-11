POL-TUT: (VS-Obereschach) Einbruch in Sportheim

Polizeipräsidium Tuttlingen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in das Sportheim in der Gehrenstraße in Obereschach eingebrochen. Nach dem Einschlagen einer Scheibe an einer Terrassentüre gelangten die Einbrecher in das Vereinsheim und suchten dieses nach Wertgegenständen ab. Nach erster Einschätzung zogen die Eindringlinge wieder ab, ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

