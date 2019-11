Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten aufgebrochen - Münzgeld entwendet

Balingen (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter in ein Lokal in der Wilhelm-Kraut-Straße ein brach in den Räumlichkeiten zwei Spielautomaten auf. Er entwendet aus beiden Automaten das Münzgeld sowie ein Teil der verbauten Technik. Der Diebstahlsschaden ist beträchtlich. Der Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro jedoch noch deutlich größer.

