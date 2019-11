Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schönwald im Schwarzwald, K 5728) Autofahrer kommt ins Rutschen, beschädigt Bushaltestellenschild und anderes Auto - Polizei sucht den Fahrer und bittet um Hinweise

Schönwald im Schwarzwald - "Geutsche", K 5728 (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein bislang noch nicht bekannter Fahrer eines älteren Autos zwischen "Geutsche" und Schönwald auf der Kreisstraße 5728 ins Schleudern geraten, hat hierbei ein Bushaltestellenschild im Bereich der Abzweigung "Guten" sowie einen entgegenkommenden VW Tiguan leicht beschädigt. Anschließend fuhr der etwa Ende 50 Jahre alte Mann in Richtung Schönwald davon, ohne seinen Namen zu hinterlassen.

Der Mann war gegen 07.45 Uhr - von der Kreuzung "Geutsche" kommend - in Richtung Schönwald unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung "Guten" geriet der ältere Wagen des derzeit noch Unbekannten auf der zu dieser Zeit reifglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Kleinwagen kam in der Folge von der Straße ab, überfuhr eine Wiese und prallte dann gegen ein Bushaltestellenschild. Durch den Aufprall wurde ein Stück von dem Schild abgerissen und gegen die Fahrzeugfront eines just in diesem Moment entgegenkommenden VW Tiguan einer jungen Autofahrerin geschleudert. Die Tiguan-Fahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kleinwagen-Fahrers. Der gab zu verstehen, dass ihm nichts passiert sei. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Schönwald davon. Erst danach stellte die Fahrerin des Tiguans fest, dass ihr Wagen an der Fahrzeugfront Beschädigungen aufwies.

Die Polizei Triberg (07722 1014) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Fahrer des Kleinwagens. Der soll zum genannten Zeitpunkt eine blaue Winterjacke mit roter Rückenaufschrift getragen haben, etwa 55 - 60 Jahre alt sein und grau oder auch weiße Haare haben.

