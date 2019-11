Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) 20-jähriger Ford-Fahrer kam von der Fahrbahn ab - leicht verletzt - Auto Totalschaden

Albstadt (ots)

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer kam am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, auf der Kreisstraße 7141, im Bereich eines Gefällstücks, circa 600 Meter nach der Abzweigung Pfeffingen/Zitterhof, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Hangbefestigung. An seinem älteren Ford Focus entstand Totalschaden in Höhe von circa 1.500. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an der Hangbefestigung beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

