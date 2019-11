Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Scheinwerfer von geparkten Renault eingeschlagen - Zeugen gesucht

Burladingen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Hermannsdorfer Straße geparkten Renault Clio, Farbe silber, die beiden Frontscheinwerfer ein. Durch die Wucht der Schläge werden auch die Scheinwerfergehäuse zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Burladingen, Tel. 07475/95001-0.

