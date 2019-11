Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell) Autofahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Schenkenzell (ots)

Zwei Verletzte und rund 22.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag, gegen 15 Uhr, auf der Bundesstraße 294. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Schenkenzell unterwegs und geriet auf Höhe der Schenkenburg in einer Linkskurve auf die Gegenspur. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Renault Master eines 65-jährigen Mannes. Da sich die Türen am Renault nicht mehr öffnen ließen, musste der eingeschlossene Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei der Kollision verletzt und mussten in umliegende Krankhäuser eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell