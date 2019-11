Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen-Herrenzimmern) Reifen an VW Touran zerstochen

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Frühlingstraße an einen VW Touran alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell