Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Wohnungseinbruch

Gosheim (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19.25 Uhr, in ein Wohnhaus in der Egartenstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten mit Werkzeug ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten das Haus nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

