Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Fußgänger bei Unfall auf der Vöhrenbacher Straße schwer verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, auf der Vöhrenbacher Straße bei der Kreuzung "Beim Hochgericht" ereignet hat, ist ein 40-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 40-Jährige war gerade dabei, auf einem vorhandenen Fußgängerüberweg mit "Zebrastreifen" die Vöhrenbacher Straße zu überqueren, als er von einem Auto des Herstellers Tesla erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der 35-jährige Tesla-Fahrer war auf der Vöhrenbacher Straße stadtauswärts unterwegs und hatte den Fußgänger auf dem Zebrastreifen übersehen. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Fußgänger in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand am Tesla Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

