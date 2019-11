Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Lautlingen) Zwei Einbrüche im Gewerbegebiet

A.-Lautlingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag waren im Lautlinger Gewerbegebiet Einbrecher unterwegs und haben sich zwei Firmen als Tatobjekt ausgesucht.

Bei einer Firma in der Eschachstraße hebelten sie mit aller Gewalt ein Fenster auf. Als das Fenster nach innen fiel, löste die Einbruchmeldeanlage aus und schlug die Gauner in die Flucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

In der Lauterbachstraße verschafften sich die Täter ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Büro einer Firma. Danach durchsuchten sie in dem Arbeitsraum sämtliche Schränke und Schubladen. Mitgenommen wurde nichts. Den Schaden schätzt die Polizei hier auf etwa 1500 Euro.

Die Ermittler vom Polizeirevier Albstadt gehen davon aus, dass in beiden Fällen dieselben Täter aktiv waren. Einen Tatverdacht gibt es bislang nicht. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen (Telefon 07432 955 0).

