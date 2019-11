Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Geparktes Auto angefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14.10 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Marktplatz und dort vor der Stadtapotheke gegen einen abgestellten VW Polo gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Polo in Höhe von knapp 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Triberg (07722 1014) ermittelt nun wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell