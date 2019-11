Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Tankdeckel eines Lastwagens aufgebrochen und Diesel abgezapft

VS-Schwenningen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter an einem Ecke Mägdebergstraße und Sturmbühlstraße abgestellten Lastwagen den Tankdeckel aufgebrochen und rund 500 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Am Tankdeckel der Sattelzugmaschine der Marke MAN entstand relativ geringer Sachschaden. Der Wert des gestohlenen Dieselkraftstoffs beträgt dagegen rund 650 Euro. Zum Abtransport des Diesels müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Personen, die über das Wochenende entsprechende Beobachtungen an dem abgestellten Sattelzug-Lastwagen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

