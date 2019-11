Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall mit 5000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall mit insgesamt rund 5000 Euro Sachschaden an zwei Autos ist es am Montagmorgen, kurz nach 08.30 Uhr, an der Einmündung der Benzstraße auf die Weiherstraße gekommen. Eine 21 Jahre junge Fahrerin eines Seats war auf der Benzstraße unterwegs und wollte auf die Weiherstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin auf der Weiherstraße und stieß mit dieser zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell