Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Einbrecher in zwei Sportheimen

Schopfloch (ots)

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter gewaltsam in die außerhalb gelegenen Sportheime Schopfloch und Oberiflingen eingedrungen. An beiden Vereinsheimen zertrümmerten die Täter jeweils eine Fensterscheibe und stiegen dann ins Gebäude ein. In Schopfloch fanden sie etwas Bargeld. Oberiflingen verließen sie ohne Beute wieder. An beiden Tatorten entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von jeweils 4000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt der Polizeiposten Dornstetten unter der Rufnummer 07443 964266 0 entgegen.

