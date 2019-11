Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen-Autobahn 81) Reifenplatzer - 27.000 Euro Sachschaden

Dietingen-Autobahn 81 (ots)

Rund 27.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Montag, gegen 11.55 Uhr, auf der Bundesstautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil entstanden. Ein 27-jähriger Golf-Fahrer war in Richtung Singen unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Lastzug. Während des Überholvorganges platze am Lastwagen der linke vordere Reifen. Der 73-jährige Lastzugfahrer konnte nicht verhindern, dass der gesamte Lastzug auf die Überholspur geriet und mit dem Golf kollidierte. Im weiteren Verlauf schleuderte die Golf gegen die Mittelleitplanken. Der Lastwagenfahrer konnte sein Gespann unter Kontrolle bringen und auf dem Standstreifen anhalten. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Der Golf-Fahrer musste zur Beobachtung ins Klinikum eingeliefert werden.

