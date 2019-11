Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Klosterreichenbach) Lastwagenplane aufgeschlitzt

Klosterreichenbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag die Plane des Aufliegers eines Sattelzuges aufgeschlitzt. Zur Tatzeit stand der Lastwagen in der Bahnhofstraße, Höhe Volksbank. Der längste Schnitt war sechs Meter lang. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Dornstetten entgegen (Telefon 07443 964266 0)

