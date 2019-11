Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung nach Geisingen

Geisingen (ots)

Zwei Verletzte Personen und rund 32.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 7.15, auf der Bundesstraße 311. Ein 69-jähriger Lenker eines Ford Ka war von der Autobahnanschlussstelle in Richtung Immendingen unterwegs und wollte nach links in Richtung Geisingen abbiegen. Hierbei missachtete der 69-Jährigen einen entgegenkommenden Ford Transit eines 26-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß wurde der 69-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer des Ford Transit musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

