Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Autofahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine 22-jährige Lenkerin eines Mitsubishi ist am Montag, gegen 7.35 Uhr, auf der Landesstraße 419 mit dem Gegenverkehr kollidiert. Die junge Frau war von Beffendorf in Richtung Lindenhof unterwegs um geriet in einer Rechtskurve auf den Gegenfahrspur. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fiat 500 einer 29-jährigen Autofahrerin. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf mögliche Drogenbeeinflussung bei der Unfallverursacherin. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Die beiden Frauen mussten ins Klinikum eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell