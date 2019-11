Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Unfall auf der Dornhaner Straße

Oberndorf am Neckar (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen und rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 17.40 Uhr, auf der Dornhaner Straße. Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Dornhaner Straße unterwegs und wollte nach rechts in eine Garage auf einem Privatgrundstück abbiegen. Die Mercedes-Fahrerin hielt zunächst am rechten Straßenrand an und bediente das elektrische Garagentor. Nachdem das Garagentor offen stand, fuhr die Autofahrerin in einem weiten Bogen über die Gegenfahrspur und bog nach rechts ab. Eine nachfolgende 33-jährige Lenkerin eines Ford S-Max überholte den Mercedes rechts, als dieser sich auf der Gegenfahrspur befand. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Autos. Die Mercedes-Fahrerin zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Die 33-jährige Autofahrerin wurde vorsorglich ins Klinikum eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell