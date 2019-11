Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

A.-Ebingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Lautlinger Straße ist am Montagnachmittag eine 53-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie musste ins Krankenhaus.

Gegen 15.10 Uhr fuhr die 53-Jährige mit ihrem Smart forfour auf der Lautlinger Straße stadteinaärts. Kurz vor der Einmündung des Löwenwegs hielt sie an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Das erkannte die Fahrerin eines nachfolgenden BMWs zu spät und fuhr von hinten auf. Bei dem Unfall verletzte sich die Smartfahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand en Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

