Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz) Einbruch in Lokal

Sulz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Montagmorgen, kurz vor 03.00 Uhr, in ein Café in der Unteren Hauptstraße ein, indem er ein Fenster aufhebelte. Bislang nicht klar ist, ob der Täter die Räumlichkeiten überhaupt betrat. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

