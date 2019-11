Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Zillhausen) Wasserfall ohne "s" - Buchstaben geklaut

BL-Zillhausen (ots)

Unbekannte Täter haben über das Wochenende in Zillhausen aus der an einer Betonwand beim Friedhof befestigten Begrüßungszeile "Herzlich willkommen im Wasserfalldorf" beide Buchstaben "s" gestohlen. Am Samstag fehlte der erste, am Montag dann der zweite Buchstabe. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro. Das ist nicht der erste Fall dieser Art: Bereits im Juli diesen Jahres rissen unbekannte Täter zwei andere Buchstaben aus dem Wort "Wasserfalldorf".

Der Polizeiposten Balingen-Frommern ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07433 998 501 0).

