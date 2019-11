Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Verkehrslage falsch eingeschätzt

Freudenstadt (ots)

Weil sie die Verkehrslage falsch einschätzte, hat eine 86-jährige Autofahrerin am Samstag an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Lange Straße einem Mercedes die Vorfahrt genommen.

Die 86-Jährige fuhr gegen 12 Uhr auf der Lange Straße in Richtung Turn- und Festhalle. An der Kreuzung hatte sich auf der Stuttgarter Straße wegen der Ampel am Marktplatz der Verkehr stadteinwärts auf beiden Spuren gestaut. Ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer oder eine Fahrerin ermöglichte der Seniorin die Überquerung der Kreuzung. In der Annahme, jetzt freie Fahrt zu haben, fuhr die Frau über die Stuttgarter Straße, übersah dabei aber einen aus Richtung Marktplatz kommenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. An den beiden Personenkraftwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8500 Euro. Verletzt wurde niemand.

