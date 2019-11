Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Endingen) Fahrerflucht: Grauer Seat Ibiza angefahren

BL-Endingen (ots)

In der Straße "Am Wettbach" ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ein grauer Seat Ibiza angefahren worden. Der oder die Schuldige hat sich aus dem Staub gemacht. Der PKW stand zur Unfallzeit am Straßenrand vor Haus Nummer 9. Er wurde vorne links beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Fahrerflucht. Sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug samt Fahrer/Fahrerin werden dort entgegengenommen (Telefon 07433 264 0).

